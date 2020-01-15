Январь 15th, 2020

Обнародовали список актеров, которые снимутся в сериале «Властелин Колец»

Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец».

Список из 15 актеров опубликован на странице проекта в Twitter.

«После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая неутомимо работает над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему миру «, — отметили создатели.

В частности, в проекте снимутся Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эмми Хорват, Маркелла Kавена, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит .