Новый Doom — появилось первое видео этой адской игры, которую ожидают в марте.
В ролике показали, как на Землю нападают силы Ада, и уделили больше внимания сюжету. На экране появились не только демоны всех разновидностей, но и ангелы, а также растерзанное тело доктора Сэмюэла Хайдена из предыдущей части.
Изначально разработчики собирались выпустить игру в ноябре 2019-го, но отложили релиз до марта. При этом мультиплеера на старте не будет.
Ранее сотрудник id Software, программист Билли Хан (Billy Khan) заявил в своём твиттере, что Eternal — лучшая игра в истории студии.
Leave a Reply