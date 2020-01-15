Новый Doom — появилось первое видео этой адской игры, которую ожидают в марте.

В ролике показали, как на Землю нападают силы Ада, и уделили больше внимания сюжету. На экране появились не только демоны всех разновидностей, но и ангелы, а также растерзанное тело доктора Сэмюэла Хайдена из предыдущей части.