 
 
Январь 15th, 2020

Новый Doom — появилось первое видео этой адской игры

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Новый Doom — появилось  первое видео этой адской игры, которую ожидают в марте.

В ролике показали, как на Землю нападают силы Ада, и уделили больше внимания сюжету. На экране появились не только демоны всех разновидностей, но и ангелы, а также растерзанное тело доктора Сэмюэла Хайдена из предыдущей части.

Изначально разработчики собирались выпустить игру в ноябре 2019-го, но отложили релиз до марта. При этом мультиплеера на старте не будет.

Ранее сотрудник id Software, программист Билли Хан (Billy Khan) заявил в своём твиттере, что Eternal — лучшая игра в истории студии.

Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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