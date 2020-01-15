Январь 15th, 2020

Немецкий ученый подтвердил данные о базе Гитлера в Антарктиде

В отличие от многих скептиков, немецкий исследователь Клаус Функер нашел подтверждение существования немецкой базы обслуживания в Антарктиде. Как утверждает историк, база строилась в период между1939 и 1942 годами и функционировала вплоть до 1944 года. Объект был раположен на Земле Королевы Мод.

К тому моменту по мнению Функера в Антарктиде уже побывала немецкая экспедиция, имевшая лагерь снабжения на территории Аргентины. Саму базу развернули на побережье, однако она имела взлетную площадку, объемное хранилище топлива.

В 1944 году база постепенно потеряла снабжение из-за сложностей в самой Германии. Однако есть свидетельства, что вероятно уже законсервированную базу посещала неизвестная экспедиция (возможно германская) в 1945 году. С какой целью — неизвестно.

Загадки этой территории Антарктиды, на которую нацистская Германия имела претензии, пока не прекратила существование как государство, до сих пор будоражат умы исследователей непознанного. Кто-то считает Новую Швабию просто определенным территориальным антарктическим сектором, интересным для научного изучения. По мнению конспирологов, Neu-Schwabenland — это секретная база Третьего Рейха.

Во всяком случае, и сегодня территорию бывшей Новой Швабии продолжают исследовать немцы — там работает германская антарктическая станция Нормайер III.

Территория Королевы Мод Территориальные претензии на арктическую Новую Швабию просуществовали 6 лет — с 1939 по 1945 год — период, когда нацистская Германия еще не теряла надежды на мировое господство. Наименование немецкого антарктического сектора происходит от Schwaben (Швабия) — это бывшее герцогство Германской империи, земли которого в начале XIX века отошли Франции.

мания (с 1939). Норвегия выдвинула претензии на суверенитет над этой территорией в 1938 году. Королевским указом от 14 января 1939 года был образован «норвежский сектор», или «сектор Буве», между 20° западной долготы и 44°38’ восточной долготы. После того как в 1940 году территория Норвегии была оккупирована немецкими войсками, Германия объявила об официальной юрисдикции данного района.