Январь 15th, 2020

Некоторые электромобили менее экологичны, чем дизельные автомобили — исследователи

MX-30 Mazda

Японская компания Mazda ограничила мощность своего первого электрического автомобиля MX-30 и установила на машину аккумуляторную батарею малой емкости. Как пишет Autocar, это было сделано автопроизводителем специально по нескольким соображениям, в числе которых — повышение экологичности нового электромобиля.

Объясняя необходимость ограничений, руководство Mazda сослалось на исследование одного из японских университетов. Согласно этому исследованию, электромобили с аккумуляторами емкостью 95 киловатт-час в Европе будут менее экологичными, чем дизельные машины. Это связано с особенностью выработки электричества — значительное количество электростанций является тепловыми.

Предполагается, что увеличение числа электромобилей приведет к повышению нагрузки на электростанции. Это в свою очередь приведет к увеличению объемов выбросов вредных веществ, включая сажу, углекислый газ и серные соединения.

Следует отметить, что эксперты пока не пришли к единому мнению об экологичности электромобилей. В частности, в 2017 году бельгийская исследовательская организация Transport & Environment провела исследование, по итогам которого пришла к выводу, что электромобили в любом случае экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания.

Бельгийские исследователи пришли к выводу, что за весь период своего существования, начиная производством и заканчивая утилизацией, электромобили, например, в Польше, стране с наибольшей в Евросоюзе долей тепловых электростанций, все равно будут давать почти на 25 процентов меньше вредных выбросов.

Согласно расчетам исследователей, за весь свой жизненный цикл дизельный автомобиль выбрасывает в среднем 206,1 грамма углекислого газа на километр пути. Для сравнения, выбросы электромобиля в Польше за этот же период составят 159,1 грамма на километр, а в Швеции — всего 30 граммов на километр. В среднем в Евросоюзе электромобиль за свой жизненный цикл выбросит 89,1 грамма углекислого газа на километр.

Тем не менее, Mazda придерживается точки зрения, что при подзарядке от тепловых электростанций электромобили будут менее экологичными, чем дизельные машины. При этом замена аккумулятора в середине срока службы электромобиля сделает его еще менее экологичным.

Для решения этой проблемы на электромобиль MX-30 Mazda установила аккумуляторную батарею емкостью всего 35,5 киловатт-час. Для сравнения, электромобили Tesla Model 3 в зависимости от комплектации оснащаются аккумуляторами емкостью от 54 до 75 киловатт-час.

В Mazda полагают, что именно благодаря небольшой емкости аккумуляторной батареи их автомобиль MX-30 отличается наилучшим среди электромобилей показателем пробега на 1 киловатт-час емкости батареи. Это, в частности, достигается благодаря небольшой массе батареи — при ускорении расходуется меньше энергии.