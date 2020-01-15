Январь 15th, 2020

Майкрософт навязывает пользователям свои ноутбуки на фоне прекращения поддержки Windows 7

С 14 января поддержка операционной системы Windows 7 официально прекращена. На фоне данного события Microsoft нашла довольно интересный способ продать своим же пользователям собственные ноутбуки линейки Surface.

Для этого компания просто опубликовала в своем блоге статью, в которой без лишней скромности и сокрытия посоветовала пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер. Причем в качестве отдельной рекомендации выступает приобретение именно фирменных комплектующих Surface, которые хоть и являются отличными ноутбуками и планшетами, но все же сложно назвать самым доступным вариантами на рынке.

«Для большинства пользователей Windows 7 рекомендуется переход на новое устройство с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, более мощные и безопасные, со средней ценой значительно ниже, чем были среднестатистические ПК восемь лет назад «, — говорится в опубликованной Microsoft статье.