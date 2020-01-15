 
 
Январь 15th, 2020

Майкрософт навязывает пользователям свои ноутбуки на фоне прекращения поддержки Windows 7

лаптопС 14 января поддержка операционной системы Windows 7 официально прекращена. На фоне данного события Microsoft нашла довольно интересный способ продать своим же пользователям собственные ноутбуки линейки Surface.

Для этого компания просто опубликовала в своем блоге статью, в которой без лишней скромности и сокрытия посоветовала пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер. Причем в качестве отдельной рекомендации выступает приобретение именно фирменных комплектующих Surface, которые хоть и являются отличными ноутбуками и планшетами, но все же сложно назвать самым доступным вариантами на рынке.

«Для большинства пользователей Windows 7 рекомендуется переход на новое устройство с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, более мощные и безопасные, со средней ценой значительно ниже, чем были среднестатистические ПК восемь лет назад «, — говорится в опубликованной Microsoft статье.

Tags: , , | Category: Наука, Новинки, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>