Мастер спорта, полковник Чингачгук существует — в сети обсуждают самого успешного американца

В сети нашли олицетворение мема «сын маминой подруги». В 35 лет он одновременно военный, математик, доктор и астронавт.
14 января агентство NASA «посвятило» в астронавты 13 человек, закончивших программу «Артемида». Это позволит им летать на МКС и в теории — поучаствовать в полётах на Луну и даже Марс. Но больше всего пользователей соцсетей заинтересовал Джонни Ким, ставший первым в истории астронавтом NASA корейско-американского происхождение. Но дело не в этом, а во всей его биографии, которая тянет на титул «сын маминой подруги».
Признайся, ты всегда ему завидовал.
Джонни Киму 35 лет, и к этому возрасту он имеет внушительный список достижений. Вот часть из них:
— Служил в армии в элитном отряде «морских котиков». На его счету — более ста боевых операций и несколько наград;
— Получил степень бакалавра в университете Сан-Диего по специальности «математика»;
— Получил докторскую степень в Медицинской школе Гарварда;
— На момент отбора в кандидаты в астронавты работал врачом неотложной помощи в больнице Массачуссетса;
— Судя по Твиттеру, женился и завёл детей;
— Стал астронавтом NASA.
Настолько впечатляющее резюме собрало очевидную реакцию:
— Пожалуюсь на этот твит, чтобы моя мама не смогла его увидеть.
— Представьте, если бы это был ваш старший брат. Мама: «Почему ты не можешь быть как твой брат, морской котик, математик, доктор Гарварда и астронавт?»
— Джонни, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — Да.
— Он реальный человек с реальными профессиями в реальной жизни. Он не порноактёр. Я повторяю, он не порноактёр.
— У азиатских мам теперь новая планка, сочувствую детям в 2020 году.
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