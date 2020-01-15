Мастер спорта, полковник Чингачгук существует — в сети обсуждают самого успешного американца

В сети нашли олицетворение мема «сын маминой подруги». В 35 лет он одновременно военный, математик, доктор и астронавт.







14 января агентство NASA «посвятило» в астронавты 13 человек, закончивших программу «Артемида». Это позволит им летать на МКС и в теории — поучаствовать в полётах на Луну и даже Марс. Но больше всего пользователей соцсетей заинтересовал Джонни Ким, ставший первым в истории астронавтом NASA корейско-американского происхождение. Но дело не в этом, а во всей его биографии, которая тянет на титул «сын маминой подруги».



Признайся, ты всегда ему завидовал.



Джонни Киму 35 лет, и к этому возрасту он имеет внушительный список достижений. Вот часть из них:



— Служил в армии в элитном отряде «морских котиков». На его счету — более ста боевых операций и несколько наград;

— Получил степень бакалавра в университете Сан-Диего по специальности «математика»;

— Получил докторскую степень в Медицинской школе Гарварда;

— На момент отбора в кандидаты в астронавты работал врачом неотложной помощи в больнице Массачуссетса;

— Судя по Твиттеру, женился и завёл детей;

— Стал астронавтом NASA.



Многие в соцсетях узнали о Джонни Киме из твита посольства США в Сеуле, перечислившего часть его достижений. Пост быстро набрал популярность.

Настолько впечатляющее резюме собрало очевидную реакцию:

— Пожалуюсь на этот твит, чтобы моя мама не смогла его увидеть.

— Представьте, если бы это был ваш старший брат. Мама: «Почему ты не можешь быть как твой брат, морской котик, математик, доктор Гарварда и астронавт?»

— Джонни, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — Да.

— Он реальный человек с реальными профессиями в реальной жизни. Он не порноактёр. Я повторяю, он не порноактёр.

— У азиатских мам теперь новая планка, сочувствую детям в 2020 году.

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