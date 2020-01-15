Январь 15th, 2020

Кто получит лицензию на Elliniko: американцы или греки?

Комиссия по вопросам гемблинга Греции не может определиться с победителем тендера на строительство игорной площадки в стране. Среди лицензиатов одна местная и две организации из США.

Острая борьба за лицензию на греческий casino — курорт затянется до лета 2020

Три месяца тому назад представители трех крупных компаний, которые занимаются созданием gambling-объектов, подали заявку на застройку игорного дома под названием Эллинико. Речь идет о следующих претендентах:

Хард Рок Интернешинл – фирма из Флориды (Соединенные штаты Америки), владеющая сетью престижных ресторанов, отелей и казино по всему земному шару.

Mohegan Gaming & Entertainment – также американская корпорация, создающая заведения, которые предоставляют услуги развлекательного характера. Их объекты пользуются популярностью не только в родной стране, но и за рубежом (к примеру, в Канаде или Южной Корее).

GEK Terna – это уже местная бизнес группа, основной деятельностью которой является строительство различных зданий, в том числе и игорных.

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Чиновники не спешат принимать решение

Вопреки тому, что прошло довольно немало времени, на сегодняшний день правительственные органы не вынесли свой окончательный вердикт.

Однако, даже если предположить, что тендер уже завершен, его победитель не сможет сразу же приступить к выполнению работы, придется подождать еще несколько месяцев. Это связано с тем, что нужно будет выбрать подрядчика. Вопрос очень серьезный, так как на проект было выделено далеко не маленькие деньги, а именно более чем один миллиард евро.

Выдача официального разрешения – одно из основных условий для Lamda Development. Именно данный холдинг разработал программу развития топ казино для игры на деньги, которая включает в себя выплату державе первого транша (€ 300 000 000) и начало концессии на месте, где раньше был расположен аэропорт.

Согласно недавним полученным сведениям, очередное заседание Греческой игровой комиссии назначено на 10-17 января. Члены EEEP отберут наиболее подходящие концерны для участия во второй фазе конкурса, во время которого будут оцениваться технические и финансовые предложения от претендентов.

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Каковы прогнозы специалистов?

Эксперты считают, что первым из борьбы за лицензию на Elliniko вылетит Hard Rock International. Это связано с тем, что тот проект, что предлагает компания, отличается рядом проблем, на решение которых нужно намного больше времени, нежели у них есть.

Кроме того, контракт с победившим утверждается далеко не сразу: сначала его должен одобрить Государственный аудиторский совет, а потом парламент. Учитывая все это, ожидать, что выдача разрешений будет завершена раньше, чем в ближайшие полгода, особо не приходится. Поэтому власти начнут переговоры с представителями Ламда еще на первом этапе работы над игорным клубом, чтобы немного ускорить процесс.