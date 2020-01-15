Январь 15th, 2020

Кабмин утвердил новые зарплаты для чиновников высшего эшелона

Кабинет министров принял решение установить новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщает народный депутат «ЕС» Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

«Кабмин решил не продолжать практику огромных зарплат и установил сетку для топ-чиновников. И так основные изменения:

1. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн).

2. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

3. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти 33600 грн «, — пишет Гончаренко.

Также Гончаренко цитирует решение правительства по премии. Сообщается, что первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министр Украины, министр, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться премия в двух видах:

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам премьер-министром, а первым заместителям министров — соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей), согласно их личного вклада в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.