Голливудские звезды «снялись» в ролике в подержку Украины

В сети появился шуточный ролик, сделанный в поддержку Украины, на основе патриотической комедии «Наши котики».
Видео создали с помощью цифровых технологий, благодаря которым удалось достичь портретного сходства с такими актерами, как Ник Пратт, Морган Фриман и Питер Динклэйдж.
В начале ролика, когда в фильме рассказывается о бойцах АТО, прототип Моргана Фримана слышит звук взрыва и идет в бой.
«Слава Украине! Черт, я сейчас покажу тем грязным путинофилам, кто здесь хозяин!» — говорит он.
Кроме того, другие персонажи заявляют, что хотят быть добровольцами АТО, ведь туда идут лучшие люди.
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