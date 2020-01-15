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Дочка Оли Поляковой засветилась на Бродвее в стильном наряде

поляковаСтаршая дочь певицы Оли Поляковой Маша уже успела собрать свою многотысячную аудиторию в Instagram, которую теперь часто радует яркими моментами из своей жизни. Сейчас 14-летняя красавица путешествует в Америке, куда отправилась с семьей, и оттуда конечно же публикует яркие фотографии.

На этот раз юная красавица показала несколько кадров со своей прогулки по нью-йоркского Бродвея. Как видно, покорять Манхеттен Маша вышла в синих джинсах и толстовке, поверх которой накинула объемную огненно-желтую куртку, в которой буквально утопает. Ее длинные пышные волосы распущены и возложены на плечи, а на лице легкий макияж. На плечи девушки висит желтая сумочка, а в руке она держит чушки, пожалуй, что-то себе купила. Фолловеры красавицы не прошли мимо и начали активно обсуждать ее новую публикацию.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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