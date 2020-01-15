Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человек

Количество людей, обратившихся за медпомощью после того, как самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами близ Лос-Анджелеса, выросло до 60 человек, передает CNN.

По информации телеканала, затронутыми оказались шесть школ, пять начальных и одна старшая.

Как сообщила в Twitter пресс-служба объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD), сброс авиатоплива был вызван необходимостью экстренной посадки самолета. Телеканал уточняет, что речь идет о самолете Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines. Самолет вылетел в Шанхай, но возвратился в Лос-Анджелес из-за проблем с двигателем.

Напомним, ранее сообщалось о 26 пострадавших на территории одной школы.