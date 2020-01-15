Январь 15th, 2020

Честное расследование по-ирански: арестован человек, снявший видео попадания ракеты в Boeing

Бойцы «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) задержали мужчину, который обнародовал видео, на которой запечатлел момент попадания ракеты в Boeing «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.



Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars.



Уточняется, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности.



Информации о том, кем является задержанный, а также в чем именно его обвиняют, нет.



http://mignews.com/news/disasters/world/140120_212354_35658.html