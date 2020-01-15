Январь 15th, 2020

Чем торговать в интернет-магазине в 2020 году — может книгой?

Популярны ли интернет-магазины? Конечно! Лидером по посещению в декабре стал маркетплейс Rozetka. За этот период на него зашли 49,48 млн раз (+14,09% к ноябрю). За ним следует Allo.ua с показателем 9,52 млн, посещаемость которого не сильно изенилась с прошлого месяца – 9,01 млн – результат ноября. На третьем месте интернет-магазин Makeup.com.ua – 7,85 млн посещений (+11,85% к ноябрю). В пятерку лидеров в декабре также вошли Apteka911.com.ua – 6,6 млн и Citrus.ua – 6,53 млн сеансов.

Количество посещений в декабре значительно увеличилось у интернет-магазина Bodo.ua – на 103,05% до 1,18 млн, у «Будинка Іграшок» – на 59,34% до 1,28 млн, Letu.ua – на 74,14% до 0,91 млн и у Jysk.ua – на 41,27% до 1,24 млн.

Уровень успеха в электронных продажах зависит от грамотного анализа современных тенденций. Тренды ежегодно меняются, каждый раз на пике популярности оказываются разные товары. При грамотном подходе к организации онлайн-бизнеса можно выйти на достойный уровень и хорошую прибыль.

Неожиданно много стали покупать электронных книг. Но здесь важен в первую очередь правильный выбор электронной книги на долгий период.

Какую продукцию лучше реализовывать в 2020 году

Прежде чем заказать интернет-магазин, эксперты рекомендуют ознакомиться со статистикой товаров, которые активно приобретают в сети: