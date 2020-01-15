Чем торговать в интернет-магазине в 2020 году — может книгой?

Популярны ли интернет-магазины? Конечно! Лидером по посещению в декабре стал маркетплейс Rozetka. За этот период на него зашли 49,48 млн раз (+14,09% к ноябрю). За ним следует Allo.ua с показателем 9,52 млн, посещаемость которого не сильно изенилась с прошлого месяца – 9,01 млн – результат ноября. На третьем месте интернет-магазин Makeup.com.ua – 7,85 млн посещений (+11,85% к ноябрю). В пятерку лидеров в декабре также вошли Apteka911.com.ua – 6,6 млн и Citrus.ua – 6,53 млн сеансов.
Количество посещений в декабре значительно увеличилось у интернет-магазина Bodo.ua – на 103,05% до 1,18 млн, у «Будинка Іграшок» – на 59,34% до 1,28 млн, Letu.ua – на 74,14% до 0,91 млн и у Jysk.ua – на 41,27% до 1,24 млн.
Уровень успеха в электронных продажах зависит от грамотного анализа современных тенденций. Тренды ежегодно меняются, каждый раз на пике популярности оказываются разные товары. При грамотном подходе к организации онлайн-бизнеса можно выйти на достойный уровень и хорошую прибыль.
Неожиданно много стали покупать электронных книг. Но здесь важен в первую очередь правильный выбор электронной книги на долгий период.
Какую продукцию лучше реализовывать в 2020 году
Прежде чем заказать интернет-магазин, эксперты рекомендуют ознакомиться со статистикой товаров, которые активно приобретают в сети:
- одежда и обувь. Ежегодно популярность оффлайн-магазинов падает, особенно в маленьких городах. У людей появляется возможность покупать вещи любых брендов и заказывать их из любой точки мира. При этом в онлайн-магазинах всегда действуют различные системы скидок и акций, что позволяет купить качественные вещи по низкой цене.
- парфюмерия и косметика. Несмотря на то, что подобные продукты нельзя оценить и протестировать в интернете (что доступно в обычных магазинах), косметические изделия все равно занимают лидирующую позицию в списке онлайн-продаж. Объясняется все также большим ассортиментом, наличием недоступных брендов, гибкой системой скидок и праздничных акций. Некоторые женщины подбирают для себя косметику в ближайших магазинах, а заказывают ее по скидке в сети.
- детские товары. У многих матерей нет времени для походов по магазинам и покупок различных принадлежностей. А новые вещи растущему ребенку нужны на регулярной основе. Поэтому женщины предпочитают заказывать детские изделия в сети. Здесь можно подобрать качественные товары от мировых производителей и попасть на приятную скидку;
- спортивные товары. Здоровый образ жизни набирает все большую популярность. Сегодня многие люди ходят в спортзал, заботятся о своем теле и мечтают сделать его более привлекательным. Онлайн-продажа спортивного питания, одежды и витаминов помогает покупателям приобрести качественные известных брендов по доступным ценам.
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