Январь 15th, 2020

Британцы представили серийную версию самого большого воздушного судна

Airlander 10 Hybrid Air Vehicles

Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию перспективного гибридного летательного аппарата Airlander 10, самого большого воздушного судна в мире. Как пишет Flightglobal, разработчики планируют приступить к летным испытаниям нового аппарата в начале 2020 года. В ближайшее время компания также планирует начать сертификацию гибридного воздушного судна.

Разработка Airlander 10 ведется с середины 2000-х годов. Аппарат внешне похож на дирижабль, однако относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. Airlander 10 имеет газовые объемы, заполненные гелием. Они создают до 40 процентов подъемной силы, необходимой для взлета и поддержания аппарата в воздухе. Оставшаяся часть создается электродвигателями с воздушными винтами.

Первый полет Airlander 10 состоялся в 2012 году. С тех аппарат совершил еще шесть полетов, некоторые из которых заканчивались аварией. Так, в 2016 году аппарат при заходе на посадку зацепился посадочным тросом за забор и ударился о землю. Годом позже при отстыковке от причала аппарат резко спустил объемы, в результате чего один из испытателей был ранен.

После второго летного инцидента Hybrid Air Vehicles прекратила работы над прототипом Airlander 10, объявив, что полученных данных достаточно для разработки первой серийной версии летательного аппарата. Проходивший испытания прототип имел в длину 92 метра и в ширину 43,5 метра. С экипажем на борту аппарат мог находиться в воздухе до пяти дней. Его грузоподъемность составляла десять тонн.

Серийная версия Airlander 10 получит гондолу увеличенных размеров: 46 метров в длину (на 5 процентов длиннее, чем у прототипа) и 6 метров в ширину (немного шире первоначальной версии). Топливный бак разработчики перенесли из отсека в гондоле в корпус летательного аппарата.

Серийная версия Airlander 10 получила убираемое шасси и носовое подруливающее устройство. Движители на основных электромоторах лишились кольцевых обтекателей. Разработчики также немного переработали форму корпуса гибридного летательного аппарата, улучшив ее аэродинамические характеристики.

В Airlander 10 объявили, что компания уже получила заказы от туристических компаний на поставку более десяти гибридных летательных аппаратов. Разработчики полагают, что фирма сможет передать первый Airlander 10 заказчикам в 2024 году.