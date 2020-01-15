Январь 15th, 2020

Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

18-летняя Билли Айлиш исполнит саундтрек к новой части бондианы «Не время умирать» (No Time to Die). Об этом было объявлено на странице фильма в Twitter. Певица тоже подтвердила новость о своей работе над главной музыкальной темой картины.

Быть частью проекта — это уму непостижимо. «Джеймс Бонд» — самая крутая кинофраншиза из всех. Я все еще в шоке, — поделилась эмоциями Билли.

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл

Известно, что саундтрек она написала совместно со своим братом, 22-летним Финнеасом О’Коннеллом, который сыграл заметную роль в создании ее дебютного альбома. Они стали самыми молодыми авторами и исполнителями песни к фильму об агенте 007 (популярная франшиза охватывает шесть десятилетий).

25-й фильм о Бонде (и последний с 51-летним Дэниелом Крейгом в главной роли) выйдет на экраны в начале апреля. В российский прокат кинолента выйдет 9 апреля.