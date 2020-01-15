Январь 15th, 2020

Американцы показали воздушную мишень пятого поколения

Трехмерная модель 5GAT Sierra Technical Services

Американская компания Sierra Technical Services представила первый летный образец перспективной воздушной мишени 5GAT, которую можно использовать для имитации летательных аппаратов пятого поколения. Как пишет Aviation Week, летные испытания беспилотного аппарата планируется начать в ближайшее время, с небольшим опозданием к изначально определенному графику. Прежде начало летных испытаний 5GAT планировалось на лето 2019 года. Наземные испытания мишени уже завершены.

Воздушные мишени используются военными для боевой подготовки летчиков, расчетов систем противовоздушной обороны и операторов радиолокационных станций. В частности, с помощью таких мишеней летчики учатся обнаруживать и поражать воздушные цели. ВВС США, помимо прочего, в качестве воздушных мишеней используют конвертированные в беспилотные версии истребители F-16 Fighting Falcon. На вооружении такие мишени получили обозначение QF-16. Они имитируют боевые самолеты четвертого поколения.

Sierra Technical Services

Между тем сразу несколько стран мира сегодня разрабатывают истребители пятого поколения или уже приняли их на вооружение. В частности, боевые самолеты пятого поколения стоят на вооружении США (F-22 Raptor и F-35 Lightning II), Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Турции (F-35) и Китая (J-20). Россия приняла в опытно-боевую эксплуатацию истребители Су-57. Мишени 5GAT, разработкой которых Sierra Technical Services занимается с 2006 года, смогут имитировать боевые самолеты пятого поколения.

Длина 5GAT составляет 12,2 метра, а размах крыла — 7,3 метра. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 4,4 тонны. Мишень создается для использования с подготовленных взлетно-посадочных полос. Согласно проекту, новая мишень сможет выдерживать перегрузки от −2g до 7,5g и выполнять полеты на скорости до 0,95 числа Маха. 5GAT сможет выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Продолжительность полета мишени составит 1,5 часа. По контракту с ВВС США, Sierra Technical Services должна собрать два летных образца мишени 5GAT.