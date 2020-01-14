Январь 14th, 2020

Зеленский назначил свою жену в Совет по развитию Мистецкого Арсенала

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал, в него вошла Елена Зеленская

Об этом говорится в указе президента.

Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Зеленская Елена Владимировна — жена Президента Украины, — говорится в списке членов.

Также в ее составе, кроме Зеленского, заместитель гендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, руководитель государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор «Центра экономических стратегий» Глеб Вышлинский, журналист и культуролог Вадим Карп » как, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, нардеп и советник президента Украины Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик, председатель правления «Украинского центра развития музейного дела» Владислав Пиоро, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Люта, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор «Одесского художественного музея» Александр Ройтбурд и гендиректорки Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.