Январь 14th, 2020

«Я полностью поддерживаю желание Гарри и Меган начать новую жизнь». Елизавета II выступила с заявлением после семейного совета

Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и больше жить частной жизнью. Соответствующее заявление было сделано по итогам королевского семейного совета.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью», — говорится в заявлении.