Январь 14th, 2020

Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку





Известно, что гречка обладает большим количеством полезных свойств. Однако специалисты сообщили о противопоказаниях и возможном вреде этого продукта.



По словам врачей-диетологов, гречневая крупа стимулирует сброс лишних килограмм, однако заявляют о её вреде для тех, чей рацион долгое время состоит из неё одной. Невзирая на питательные вещества, содержащиеся в этой каше, она не имеет в составе витамины, необходимых для организма.



Большое количество белка, которое включает в себя гречка, может стать причиной аллергической реакции у человека. Крахмал пагубно влияет на работу ЖКТ, но этого можно избежать, если запаривать кашу, вместо того, чтобы варить и не часто добавлять в прием пищи.



Ране были названы чудо-продукты, которые очистят организм от шлаков, и помогут быстро похудеть.