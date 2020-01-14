В Северной Ирландии легализованы аборты и однополые браки

Северная Ирландия была единственным регионом Великобритании, где однополые пары не могли официально регистрировать свои отношения. В наступившем 2020 году это различие между регионами было стерто.
Однополые пары теперь могут регистрировать брак, а те, кто состоял в браке в других странах, могут получить его официальное признание. Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии состоятся в начале февраля, так как пары должны сообщить о намерении зарегистрировать свои отношения за 28 дней.
Северная Ирландия была самым традиционным регионом Соединенного Королевства: на всей остальной его территории однополые браки были узаконены еще в 2014 году. Шесть лет шла борьба между британским парламентом в Вестминстере и автономным парламентом Северной Ирландии. 7 октября 2019 года Вестминстер принял закон, который легализует однополые браки и аборты в Северной Ирландии с 13 января 2020 года.
До настоящего времени в Северной Ирландии разрешалось прерывать беременность лишь в том случае, если беременность угрожала здоровью женщины.
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