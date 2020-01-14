Январь 14th, 2020

В Северной Ирландии легализованы аборты и однополые браки

Северная Ирландия была единственным регионом Великобритании, где однополые пары не могли официально регистрировать свои отношения. В наступившем 2020 году это различие между регионами было стерто.

Однополые пары теперь могут регистрировать брак, а те, кто состоял в браке в других странах, могут получить его официальное признание. Первые однополые свадьбы в Северной Ирландии состоятся в начале февраля, так как пары должны сообщить о намерении зарегистрировать свои отношения за 28 дней.