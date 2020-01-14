Январь 14th, 2020 Ужин под звездами: в Мехико открылся ресторан, украшенный 250 тыс. светодиодов

В рамках проведения ежегодного гастрономического фестиваля Millesime Mexico-2019 открылся удивительный ресторан «Interstellar». Его стены и волнообразный потолок украсили 250 тыс. светодиодных светильников, которые и помогли создать иллюзию пребывания в непосредственной близости к звездному небу.



Для проведения ежегодного гастрономического фестиваля Millesime Mexico-2019 был создан фантастический ресторан «Interstellar», интерьер которого переносит посетителей в мерцающую страну чудес. Переступая порог этого респектабельного заведения, сразу же возникает стойкое ощущение, что находишься не в помещении, а в мерцающей стране чудес.



Идея проведения необычного фестиваля Millesime возникла в 2007 г. Именно тогда несколько компаний объединили свои усилия, чтобы продемонстрировать лидерство с помощью другого эксклюзивного инструмента гостеприимства, главным аргументом которого стала высокая кухня. В настоящее время Millesime позиционируется как ведущая компания по созданию и внедрению международных гастрономических концепций, в которых важную роль играет удивительная и авангардная организация фестиваля и создание необычных ресторанных залов стало самой интригующей фишкой.



В прошедшем году созданием и декорированием фантастического ресторанного зала занималось сразу 3 архитектурные компании: Almazan y Arquitectos Asociados, Concepto Taller de Arquitectura и Pin Studio. Вдохновением для разработки нереального интерьера ресторана стала неизведанная Вселенная из одноименного научно-фантастического фильма «Interstellar» («Межзвездный»), снятого Кристофером Ноланом.



Чтобы создать иллюзию звездного неба, авторы проекта задекорировали волнообразный потолок и часть стен 250 тысячами светодиодных светильников. Для усиления визуального эффекта от свечения такого количества ламп дизайнеры решили окрасить стены ресторана в черный цвет, а столики сделать зеркальными. Благодаря этому и создается захватывающее зрелище, когда человек действительно чувствует себя внутри Вселенной, где звездное поле просто бесконечно.



В дополнение к особому освещению, контрасту и зеркальным поверхностям космическую тему продолжили у входа в ресторан «Interstellar». Там создали особый книжный стеллаж с полками от пола до потолка, на котором поместили книги, и если одни аккуратно сложены стопочкой, то другие в свободном полете (как в космосе) повисли прямо в воздухе над входом в зал.



Все эти визуальные эффекты помогли устроителям фестиваля «переместить» посетителей в другое измерение, усилив восприятие гастрономическими изысками, которые планируются и в дальнейшем подаваться в этом фантастическом звездном ресторане. Путин пытался купить топ-чиновника ЕС: скандальные детали

Путин пытался купить топ-чиновника ЕС: скандальные детали В Беллоруси демонстрации сделали платными

В Беллоруси демонстрации сделали платными Девушка чихнула и из носа вылетело кольцо, потерянное 12 лет назад

Девушка чихнула и из носа вылетело кольцо, потерянное 12 лет назад Турки представили гибридную боевую бронемашину (видео)



