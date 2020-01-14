Январь 14th, 2020

Ученые восстановили первоначальный вид пирамиды Хеопса

Благодаря исследованиям, проведенным испанским архитектором Микелем Перес-Санчесом, удалось с точностью восстановить первоначальный внешний вид пирамиды Хеопса и определить, что на ее вершине находилась сфера.

Перес-Санчес напомнил, что Великая пирамида была построена во время правления Хуфу (2550 до н. Э. До 2527 до н. Э ..), второго фараона IV династии. Архитектор уверен, что в настоящее время сооружение лишена его первоначального покрытия из блоков белого известняка, а вершина потеряла 9 метров в высоту.

Согласно предположению эксперта, сфера, которая находилась на вершине пирамиды Хеопса, составила в 2,7 метра в диаметре, символизировала Глаза Хоруса. Он добавляет, что эта коронационная сфера, в то же время, обеспечена Солнцем и Сириусом, самой яркой звездой неба.

При поддержке команды исследователей был создан компьютерный рисунок с точностью 4 десятичных знака, в 100 раз превышает обычную точность в архитектуре.

Трехмерное изображение позволило узнать угол наклона, равный 51,84 градусов, наличие платформы, высоту пирамидальной вершины.