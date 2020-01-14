Стало известно имя приютившего Меган Маркл и принца Гарри российского олигарха

Меган Маркл и принц Гарри/Юрий Мильнер

Как известно, 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл вместе с восьмимесячным сыном Арчи провели рождественские каникулы в Канаде, после чего неожиданно для всех объявили о желании отказаться от официальных королевских обязанностей. В СМИ появляется все больше подробностей их канадских каникул. По информации британской газеты The Times, герцог и герцогиня Сассекские отметили Новый год и Рождество в особняке Mille Fleurs, расположенном в закрытом районе на острове Ванкувер. Пресса предполагает, что владельцем этого дома с видом на море может быть 58-летний российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер.

Британская королевская семья отказалась назвать имя человека, предоставившего Меган и Гарри дом на время праздников. Личности владельцев недвижимости в закрытом районе на острове Ванкувер вообще не разглашаются. Как пишет Tatler, дома жилого комплекса принадлежат закрытому загородному клубу Towner Bay. Его члены оплачивают долю в клубе. Источники The Times сообщают, что владельцем особняка, в котором остановились герцог и герцогиня, может быть владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group Юрий Мильнер. Впрочем, близкие к предпринимателю источники опровергают эти данные.

Юлия и Юрий Мильнер

По некоторым сведениям, 70-летний канадский продюсер Дэвид Фостер познакомил Меган и Гарри с предполагаемым владельцем Mille Fleurs. Фостер женат на 35-летней певице Кэтрин Макфи, школьной подруге Меган Маркл.