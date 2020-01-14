Январь 14th, 2020

Следователи ДБР избегают адвоката Порошенка

14 января адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил о том, что следователи Государственного бюро расследований избегают его с целью избежать вручения повесток в суд

Об этом адвокат Петра Порошенко сообщил в Facebook.

«Следователи ДБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, а потому мне не удалось лично вручить им повестки о вызове в суд», — заявил Головань.

«Следственным явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по» делу моряков «, — добавил адвокат.

Игорь Головань считает, что если утечка информации в Портнова произошел не от следователей, то от их непосредственного руководства.

«На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально в сутки» засветились «решения Печерского суда, которым все тем же Сергеевой, Роженко, ГУЛЬЧЕНКО и другим следственным группы предоставлена ​​возможность изъять копии секретных документов, в частности» разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ «, — информирует адвокат, добавляя, что сейчас в реестре этих постановлений не найдете, они незаконно скрытые от украинского общества.