Январь 14th, 2020

Сколько стоили России войны в XIX веке

После каждой из трех больших войн XIX века – с Наполеоном, Крымской и Балканской – восстановление финансов и экономики России занимало 20-25 лет. При этом Россия в ходе двух выигранных войн не получила никаких преференций от побеждённых противников.

Но милитаристский угар не остановил военщину, которой были хорошо известны экономические результаты трёх предыдущих войн, и в начале ХХ века. Русско-японская война обошлась России более чем в 6 млрд. руб., а выплаты по иностранным займам, взятым на эту войну, выплачивались, если бы не дефолт большевиков, до 1950 года.

Три четверти XIX века Россия провела в бесконечных войнах. И это не только войны с внешним врагом, но и Кавказская война, затянувшаяся на полвека, и войны в Средней Азии. Но наибольшее разорение стране принесли три войны – с Наполеоном, Крымская и Балканская. Да, в XIX веке войны вели все империалистические державы, как за колонии, так и соседями в Европе. Однако в большинстве случаев победители получали и материальные приобретения: земли, репарации или хотя бы особые режимы торговли/бизнеса в проигравшей стране. России же даже выигранные войны приносили убытки. Какие – кратко рассказывает историк Василий Галин в книге «Капитал Российской империи. Практика политической экономии».

Война 1806–1814 гг.

Победоносная война с Наполеоном закончилась полным расстройством российских финансов. Денежная эмиссия, за счёт которой покрывалась большая часть военных расходов, привела к трехкратному обвалу курса серебряного рубля с 1806 по 1814 гг. с 67,5 до 20 коп. Только за 1812–1815 гг. было выпущено бумажных денег на 245 млн. руб.; кроме этого, в 1810 и 1812 гг. было произведено повышение и введение новых налогов; были в 2-4 раза урезаны реальные (в серебре) бюджеты всех невоенных ведомств.

Совокупный государственный долг к концу правления Александра I, по отношению к 1806 г., вырос почти в 4 раза и достиг 1,345 млрд. рублей, в то же время государственный доход (бюджета) в начале 1820-х составлял всего 400 млн. руб. (т.е. долг составлял почти 3,5 годовых бюджета). Нормализация денежного обращения после войны с Наполеоном заняла более 30 лет и наступила только в 1843 г. с реформами Канкрина и введением серебряного рубля.

Крымская война 1853–1856 гг.

Крымская война была вызвана борьбой за «османское наследство» катящейся к распаду Турции, по словам Николая I, «больного человека Европы», между ведущими европейскими державами. Непосредственным поводом к войне (Casus belli) стал религиозный спор с Францией, отстаивающей свою главенствующую европейскую роль. В этом споре славянофилы, по словам Достоевского, нашли «вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство». С практической стороны победа Франции в этом споре означала усиление её влияния в Турции, чего Россия допустить не хотела.

В результате Крымской войны государственный долг России вырос в три раза. Колоссальный рост госдолга привёл к тому, что даже спустя три года после войны выплаты по нему составляли 20% доходов госбюджета и почти не снижались до 1880-х годов. За время войны было выпущено дополнительно кредитных билетов на 424 млн. руб., что более чем вдвое (до 734 млн. руб.) увеличило их объём. Уже в 1854 г. был прекращён свободный размен бумажных денег на золото, серебряное покрытие кредитных билетов упало в два с лишним раза с 45% в 1853 г. до 19% в 1858 г. В результате их обмен на серебро был прекращён.

Побороть инфляцию, поднятую войной, удалось только к 1870 г., а полноценный металлический стандарт так и не восстановится до следующей русско-турецкой войны. Война, в связи с блокированием внешней торговли (вывоза зерна и других сельхозпродуктов), привела к глубокому экономическому кризису, ставшего причиной падения производства и разорения многих не только сельских, но и промышленных хозяйств России.

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