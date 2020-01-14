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Самая красивая женщина в мире снялась в прозрачной одеже

хадидАмериканская 23-летняя супермодель Белла Хадид показала свой снимок, на котором она сняла себя в зеркале в прозрачном коротком наряде без бюстгальтера.
Снимок в «голом» наряде звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Хадид изображена в серебристом боди с длинными рукавами и высоким воротником. На теле Хадид заметны белые трусики-стринги, но не видно бюстгальтера.
За несколько часов снимок набрал более 700 000 лайков. iРанише внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Оказалось, что пропорции ее лица на 94,35 процента близки к совершенству.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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