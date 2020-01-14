Январь 14th, 2020

Регина Тодоренко показала трогательные фото со своим сыном

Телеведущая посещает родителей в родном городе

Регина Тодоренко не сидит на месте — ведущая успела отдохнуть с годовалым сынишкой Михаилом на острове Бали, где снова вернулась к занятиям серфингом и захватывала подтянутой фигурой в купальниках. Однако до Нового года они вернулись домой и отметили праздник втроем вместе с мужем и отцом Владом Топаловым. Звезда «Орла и решки» призналась, что это большая редкость, и она была очень счастлива встретить 2020 в кругу семьи в их «берлоге». А в январе артистка уехала навестить родителей в родной город Одессу вместе с малышом.

Там они встретили и «старый» Новый год. В честь праздника Регина поделилась на своей странице в Instagram уютным домашним фото с маленьким Майклом. На снимке мама и сын сидят на лестнице, держа в руках бутылку. Окно рядом с ними украшенное еловыми ветвями, добавляет кадра особую атмосферу.

Тодоренко никак не стала подписывать фото, только оставила хэштеги # СтарыйНовыйГод и # матьмайкла.