Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он вообще делает в Омане

Государственный секретарь США Майкл Помпео звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев.

«В составе делегации аж два человека — президент и его помощник. В составе делегации даже не было посла. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства нанимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался», — сказал Елисеев.

Он отметил, что американские дипломаты были озадачены визитом Зеленского в Оман.

«Я скажу честно. Даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, когда он находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент страны, которая воюет, в рождественские праздники едет якобы с визитом так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому что американская разведка даже была сбита с толку. И поэтому пошло оттуда «Украина в Омане». Она ввела в заблуждение не только себя, наших граждан, но даже наших международных партнеров», — пояснил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой и у него запланированы встречи на высшем уровне.

https://lb.ua/news/2020/01/13/447038_pompeo_zvonil_zelenskomu.html