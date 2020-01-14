Январь 14th, 2020

Помпео заявил, что США продолжат стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

Ликвидация одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции ГАСЕМИ Солеймани является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил 13 января госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео выступил в Гуверовского института при Стэнфордском университете с речью «Восстановление стратегии сдерживания: пример Ирана», посвященной «восстановлению настоящей стратегии сдерживания» в отношении Ирана после того, как стратегия предыдущих администраций поощрила Тегеран к его «подрывной деятельности».

«Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможность заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать», — заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключила в 2015 году так называемую ядерную сделку с Ираном и, по словам госсекретаря, добавила смелости Тегерана.

Майк Помпео настаивает, что объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он вспомнил поставки Украине боевого оружия, денонсации Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий по России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается различными странами.