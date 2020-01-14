Январь 14th, 2020

Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью «Восстановление политики сдерживания: иранский пример». Она была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению «реального сдерживания» Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существовавший подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял «злонамеренную деятельность» Тегерана. «Противник должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать», – заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившую в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.

Согласно госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. «Мы восстанавливаем значение понятия «сдерживание», – подчеркнул Помпео.