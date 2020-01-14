Январь 14th, 2020

Певица Sia усоновила ребенка и рассказала о своей влюбленности

44-летняя австралийская певица Sia, которая страдает от хронического заболевания, усыновила ребенка. Также оказалось, что Sia испытывает к певцу и диджею Diplo более чем рабочий и дружественный интерес:

«Он очень горячий! И мне стоит больших усилий, чтобы не затянуть его в постель. Боюсь испортить наши деловые отношения. Недавно я написала ему СМС: «Слушай, ты один из пяти людей, к которым я чувствую сексуальное влечение, а теперь, когда я решила быть одинокой до конца своей жизни и только усыновила ребенка, у меня нет времени на отношения. Если тебя интересует секс без всяких обязательств, тогда звони мне «. — рассказала певица.

Отметим, что в мае 2019 Sia говорила, что хочет усыновить 16-летнего сироту Десани. Когда мальчику было 4 года, отец на его глах убил мать. После этого парня воспитывала родственница, которая всячески над ним издевалась — физически и морально. Она даже обжигала его раскаленным железом. После того, как об этом стало известно органам опеки, ДДесани переселили в дом для несовершеннолетних сирот. HBO даже сняли документальный фильм о нелегкой судьбе мальчика.