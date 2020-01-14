Переговоры о транзите российской нефти через Беларусь пока провалились

Представители РФ и Беларуси на переговорах в Минске в понедельник не смогли достичь договоренностей о тарифах на транзит нефти в 2020 году.
Как сообщает БелТА со ссылкой на знакомый с ходом дискуссий источник, Беларусь потребовала повышения тарифа на прокачку, ссылаясь на загрязненную российскую нефть в прошлом году, из-за которой трубопровод «Дружба» простаивал, а белорусские НПЗ столкнулись с поломками оборудования.
Речь идет о повышении на 16,6%, уточняет источник «Интерфакса». Это уже компромиссное предложение: в ходе предыдущих раундов переговоров Беларусь предлагала индексацию на 21,7%.
Через Беларусь проходит построенный еще в 1960-х нефтепровод «Дружба», по которому на экспорт уходит каждый пятый баррель российской нефти (около 1 млн в сутки). В декабре Лукашенко пригрозил запустить трубу в реверсном режиме, чтобы закупать нефть в Европе. Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ: экспорт нефти с РФ на НПЗ Беларуси был приостановлен с 1 по 4 января. После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год. С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные миллиардеру Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Однако планируемый ими в этом месяце объём поставок, 750 тысяч тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 млн тонн нефти с РФ.
Leave a Reply