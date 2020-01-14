Январь 14th, 2020

Переговоры о транзите российской нефти через Беларусь пока провалились

Представители РФ и Беларуси на переговорах в Минске в понедельник не смогли достичь договоренностей о тарифах на транзит нефти в 2020 году.







Как сообщает БелТА со ссылкой на знакомый с ходом дискуссий источник, Беларусь потребовала повышения тарифа на прокачку, ссылаясь на загрязненную российскую нефть в прошлом году, из-за которой трубопровод «Дружба» простаивал, а белорусские НПЗ столкнулись с поломками оборудования.



Речь идет о повышении на 16,6%, уточняет источник «Интерфакса». Это уже компромиссное предложение: в ходе предыдущих раундов переговоров Беларусь предлагала индексацию на 21,7%.