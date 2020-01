Январь 14th, 2020

«Оскар-2020″: появился полный список номинантов

Старт кинопремиям в этом году по традиции дал «Золотой глобус», который неделю назад прошел в 77-й раз в Лос-Анджелесе. Не успели мы отойти от одной церемонии, как пришло время готовиться к следующей. И речь, конечно, о премии «Оскар», которая 9 февраля пройдет в театре «Долби» в Голливуде (и, кстати, снова без ведущего!).

Ну а сегодня, меньше чем за месяц, там огласили номинантов, которые будут бороться за самые престижные мировые кинонаграды. Вошедший в шорт-лист участников фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова в список номинантов, увы, не попал. Рассказываем, кто в итоге оказался в числе претендентов на премию «Оскар» в этом году.

Лучшая женская роль второго плана

Кэти Бейтс, «Дело Ричарда Джуэлла» (Richard Jewell)

Лора Дерн, «Брачная история» (Marriage Story)

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit)

Флоренс Пью, «Маленькие женщины» (Little Women)

Марго Робби, «Скандал» (Bombshell)

Лучший дизайн костюмов

Сэнди Пауэлл и Кристофер Петерсон, «Ирландец» (The Irishman)

Майес С. Рубео, «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit)

Марк Бриджес, «Джокер» (Joker)

Жаклин Дюрран, «Маленькие женщины» (Little Women)

Арианна Филлипс, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Эмма Уотсон в фильме «Маленькие женщины»

Лучшее сведение звука

«К звездам» (Ad Astra)

«Форд против Феррари» (Ford vs Ferrari)

«Джокер» (Joker)

1917

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Лучший монтаж звука

«Форд против Феррари» (Ford vs Ferrari)

«Джокер» (Joker)

1917

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Лучшая оригинальная музыка

«Джокер» (Joker)

«Маленькие женщины» (Little Women)

«Брачная история» (Marriage Story)

1917

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству» (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Энтони Хопкинс, «Два Папы» (The Two Popes)

Аль Пачино, «Ирландец» (The Irishman)

Джо Пеши, «Ирландец» (The Irishman)

Брэд Питт в фильме «Однажды в… Голливуде»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочь» (Dcera)

Hair Love

«Китбулл» (Kitbull)

Memorable

«Сестра» (Sister)

Лучший короткометражный экшн-фильм

Brotherhood

«Футбольный клуб «Нефта» (Nefta Football Club)

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика» (American Factory)

«Пещера» (The Cave)

«На краю демократии» (The Edge of Democracy)

«Для Самы» (For Sama)

«Страна меда» (Honeyland)

Лучший фильм

«Джокер» (Joker)

1917

«Ирландец» (The Irishman)

«Джуди» (Judy)

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

«Форд против Феррари» (Ford vs Ferrari)

«Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit)

«Маленькие женщины» (Little Women)

«Паразиты» (Parasite)

Бенедикт Камбербэтч в фильме «1917″

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Шарлиз Терон, «Скандал» (Bombshell)

Синтия Эриво, «Гарриет» (Harriet)

Сирша Ронан, «Маленькие женщины» (Little Women)

Рене Зеллвегер в фильме «Джуди»

Лучший актер

Хоакин Феникс, «Джокер» (Joker)

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon A Time… In Hollywood)

Антонио Бандерас, «Боль и слава» (Pain and Glory)

Джонатан Прайс, «Два Папы» (The Two Popes)

Адам Драйвер, «Брачная история» (Marriage Story)

Хоакин Феникс в фильме «Джокер»

Лучший режиссер

Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Тодд Филлипс, «Джокер»

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Сэм Мендес, 1917

Пон Джун-хо, «Паразиты» (Parasite)

Лучший адаптированный сценарий

Стивен Заиллян, «Ирландец» (The Irishman)

Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit)

Тодд Филлипс и Скотт Силвер, «Джокер» (Joker)

Грета Гервиг, «Маленькие женщины» (Little Women)

Энтони Маккартен, «Два Папы» (The Two Popes)

Аль Пачино в фильме «Ирландец»

Лучший оригинальный сценарий

Райан Джонсон, «Достать ножи» (Knives Out)

Ноа Баумбак, «Брачная история» (Marriage Story)

Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс, «1917″

Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Пон Чжун Хо, Хан Джи Вон, «Паразиты» (Parasite)

Кадр из фильма «Паразиты»

Лучший иностранный художественный фильм

«Боль и слава» (Pain and Glory), Испания

«Тело Христово» (Corpus Christi), Польша

«Страна меда» (Honeyland), Македония

«Отверженные» (Les Miserables), Франция

«Паразиты» (Parasite), Южная Корея

Пенелопа Крус в фильме «Боль и слава»

Лучший грим и прически

«Скандал» (Bombshell)

«Джокер» (Joker)

«Джуди” (Judy)

«Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil)

1917

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал» (Avengers: Endgame)

«Ирландец» (The Irishman)

«Король Лев» (The Lion King)

1917

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Лучшая работа художника-постановщика

«Ирландец» (The Irishman)

«Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit)

1917

«Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

«Паразиты» (Parasite)

Скарлетт Йоханссон в фильме «Кролик Джоджо»

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «История игрушек 4″ (Toy Story 4)

(I’m Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» (Rocketman)

I’m Standing With You, «Прорыв» (Breakthrough)

Into The Unknown, «Холодное сердце 2″ (Frozen II)

Stand Up, «Гарриет» (Harriet)

Лучшая работа оператора

Родриго Прието, «Ирландец» (The Irishman)

Лоуренс Шер, «Джокер» (Joker)

Джарин Блашке, «Маяк» (The Lighthouse)

Роджер Дикинс, 1917

Роберт Бридж Ричардсон, «Однажды… в Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood)

Уильям Дефо и Роберт Паттинсон в фильме «Маяк»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3″ (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

I Lost My Body

«Клаус» (Klaus)

«Потерянное звено» (Missing Link)

«История игрушек 4″ (Toy Story 4)

Лучший короткометражный документальный фильм

In The Absence

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk, Run, Cha-Cha

