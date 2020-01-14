Январь 14th, 2020

«Оскар — 2020″: лидером по числу номинаций стал «Джокер»

В понедельник объявили номинантов на премию «Оскар — 2020″. «Джокер» Тодда Филлипса получил наибольшее количество номинаций — 11, в том числе — за лучшую картину, лучшего режиссера и лучшего актера (исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс).

«Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917″ Сэма Мендеса разделили второе место — по 10 номинаций на каждый.

Среди других важных претендентов — «Брачная история» от Netflix и южнокорейский хит «Паразит».

У «Паразита» в общей сложности шесть номинаций, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», а Пон Чжун Хо получил номинации и за лучший оригинальный сценарий, и за режиссуру.

Также по шесть номинаций — у «Кролика Джоджо» и «Брачной истории». За свои роли в обоих фильмах получила номинации Скарлетт Йоханссон, в первом случае, за лучшую женскую роль второго плана, а во-втором, — за лучшую женскую роль.