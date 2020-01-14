Объявили номинантов антипремии «Золотая малина»

Окончательный список номинантов будет доступен 8 февраля, за день до «оскаровской» церемонии.
• Худший фильм:
«Годзилла: Король монстров»
«Зеровилль»
«Кошки»
«Море соблазна»
«Похороны Мэдэи»
«Призраки Шэрон Тэйт»
«Репродукция»
«Рэмбо: Последняя кровь»
«Стекло»
«Фанатик»
«Хеллбой»
• Худший актёр:
Джерард Батлер — «Падение ангела»
Мэттью МакКонахи — «Море соблазна»
Джеймс МакЭвой — «Стекло»
Киану Ривз — «Репродукция»
Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»
Джон Траволта — «Фанатик»
Джеймс Франко — «Зеровилль»
Дэвид Харбор — «Хеллбой»
• Худшая актриса:
Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тэйт»
Милла Йовович — «Хеллбой»
Деми Мур — «Корпоративные животные»
Тайлер Перри — «Похороны Мэдэи»
Ребел Уилсон — «Мошенницы»
Меган Фокс — «Зеровилль»
Энн Хэтэуэй — «Мошенницы»/»Море соблазна»
Франческа Хэйуорд — «Кошки»
• Худший режиссёр:
Андреа Берлофф — «Адская кухня»
Эдриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
Майкл Доэрти — «Годзилла: Король монстров»
Фред Дёрст — «Фанатик»
Нил Маршалл — «Хеллбой»
Дэниэл Фэррандс — «Призраки Шэрон Тэйт»
Джеймс Франко — «Зеровилль»
Ноа Хаули — «Люси в небесах»
Том Хупер — «Кошки»
М. Найт Шьямалан — «Стекло»
• Худший сценарий:
«Адская кухня»
«Годзилла: Король монстров»
«Кошки»
«Люси в небесах»
«Призраки Шэрон Тэйт»
«Похороны Мэдэи»
«Рэмбо: Последняя кровь»
«Стекло»
«Хеллбой»
«Щегол»
• Худший ремейк или сиквел:
«Годзилла: Король монстров»
«Люди Икс: Тёмный Феникс»
«Падение ангела»
«Похороны Мэдэи»
«Рэмбо: Последняя кровь»
«Стекло»
«Хеллбой»
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