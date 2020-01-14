Январь 14th, 2020

Обнаружены остатки уникальной подводной лодки Третьего Рейха

Подводная лодка Гитлера нашли спустя 73 года. Это произошло в проливе Скагеррак у побережья Дании на глубине около 123 метров. Остов уникальной немецкой подводной лодки U-3523 был найден в десяти морских милях к северу от датского города Скаген. По информации из немецких архивов, на борту было 58 членов экипажа. По словам исследователей, подводная лодка была уничтожена британским бомбардировщиком. Это произошло 6 мая 1945 года, на следующий день после того, как войска союзников освободили Данию от нацистов.

Найти обломки уже почти 73 года не удалось. Поэтому ходили слухи, что на самом деле на борту подводной лодки, который якобы имел «золото рейха», а руководство нацистов, включая самого Адольфа Гитлера, выжило и смогло переправить своих пассажиров в Южную Америку. Распространению слухов, Гитлеру удалось спастись, способствовали свидетельства очевидцев, которые утверждали, что видели нацистского лидера в Колумбии и Аргентине в конце 1940-х годов. Однако, по мнению датских экспертов, нет доказательств того, что U-3523 действительно перевозил беглецов нацистов.

Немецкая подводная лодка U-3008 является аналогом U-3523. «Это была самая современная подводная лодка в мире, построенный немцами во время Второй мировой войны. Он опередил свое время. Только две из 118 заказанных немцами подводных лодок были фактически сданы на вооружение», — говорит директор Военно-морской музей. Ютленд Герт Норман Андерсен. «Подводная лодка использовался как учебный корабль. Но 5 мая, когда война закончилась, один из немцев решил бежать на него. Почему они бежали и куда направлялись, никто не знает. Поэтому это интересно в некотором смысле,» добавил Андерсен.