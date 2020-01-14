Январь 14th, 2020

Меган Маркл заключила контракт с Disney

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney.

Маркл будет озвучивать мультфильмы студии в обмен на пожертвования благотворительной организации “Слоны без границ”, которая занимается защитой животных от браконьеров.

Меган Маркл перед Рождеством уже сделала первую запись, за шесть недель до официального визита в Канаду и до того, как супруги объявили о намерении добиваться финансовой независимости.

По данным издания, королевская семья неоднозначно восприняла подписание контракта с Disney.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они заявили, что собираются жить и в Великобритании, и в Северной Америке, а также намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Также Меган Маркл готовит модный проект с Givenchy.