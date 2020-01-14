Январь 14th, 2020

Линдеманн из Rammstein выпустил новый брутальный клип, снятый одним кадром

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый колоритный клип на песню Ach so gern, который удалось снять единственным кадром.

Линдеманн не прекращает удивлять поклонников новыми видеоработами. На этот раз экранизацию получил трек Ach so gern с нового альбома «F & M», который за сутки просмотрели более 600 000 раз. И это неудивительно, ведь свежее видео было снято одним кадром, а на нем демонстрируют сцену настоящего допроса.

«Чтобы создать реальную атмосферу и показать реальную реакцию Тилля, мы решили снимать все одним кадром. Было сложно синхронизировать работников и песню, потому музыкальное видео было вырезано в других милых сценах», — отметил режиссер Зоран Бихак.