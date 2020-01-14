Январь 14th, 2020

Кембриджские экзамены

Кембриджский сертификат – это отличная возможность для вашего ребенка получить сертификат международного образца, подтверждающий уровень владения английским языком, что является несомненным плюсом для дальнейшего обучения и поступления в ВУЗ, работы в престижной компании за границей или на родине, где требуют документального подтверждения уровня владения английским языком.

Кембриджские сертификаты, в отличии от большинства других (таких как TOEFL или IELTS), имеют неограниченный срок действия, что позволит вашему ребенку создать идеальное профессиональное портфолио.

Кембриджские экзамены для школьников по английскому языку включают в себя экзамен A2 Key (KET), предварительный экзамен B1 (PET) и экзамен B2 First (FCE), который не отличается от базового экзамена по сложности, но большее внимание уделяется школьным предметам и темам.

Обратите внимание, что экзамены для школ не ограничиваются по возрасту. После прохождения экзамена «для школ» вы получите сертификат, полностью идентичный тому, который вы получили бы в результате принятия стандартной формы этого экзамена (то есть формат «для школ» не отображается в полученном вами сертификате).

Тесты Cambridge Young Learners Test (YLE) разработаны для детей в возрасте от 7 до 12 лет и обеспечивают три уровня оценки владения английским языком. Тесты YLE созданы для того, чтобы сделать изучение английского увлекательным!

Тесты YLE показывают, насколько хорошо дети от 7 до 12 лет развивают свои навыки слушания, говорения, чтения и письма на английском языке. Тесты предназначены для того, чтобы дети могли получать удовольствие и поощрения, ставя перед ними полезную цель и записывая их успехи. Существует три уровня и три сертификата, которые дети могут получить: стартеры, грузчики и листовки.

Кембриджский экзамен по английскому для детей разработан, чтобы мотивировать детей с самого раннего возраста и до подросткового возраста. Он охватывают все четыре языковых аспекта — чтение, письмо, аудирование и говорение — и способствуют обучению.

Все наши экзамены связаны с Общеевропейским стандартом по языкам (CEFR) — международным стандартом для описания языковых способностей. Это позволяет с легкостью увидеть прогресс, достигнутый вашим ребенком на английском языке, а работодателям и образовательным учреждениям — оценить способность вашего ребенка по окончании школы.

Сертификат Cambridge English поможет вашему ребенку выделиться из толпы и получить доступ к лучшим возможностям для учебы, работы и жизни.

Какой экзамен подходит для вашего ребенка?

Cambridge English: Young Learners (YLE)

(Уровни CEFR pre-A1, A1, A2)

Три веселых, основанных на деятельности теста, разработанных, чтобы мотивировать вашего ребенка и показать, как ваш ребенок учится.

Cambridge English: Key (KET) для школ

(Уровень CEFR A2)

Показывает, что ваш ребенок может использовать повседневный английский на базовом уровне.

Кембриджский английский: предварительный (PET) для школ

(Уровень CEFR B1)

Показывает, что ваш ребенок может использовать повседневный английский на среднем уровне.

Cambridge English: First (FCE) для школ

(Уровень CEFR B2)

Показывает, что ваш ребенок может использовать повседневный письменный и разговорный английский на уровне выше среднего для работы или учебы.

Кембриджский английский: продвинутый (CAE)

(Уровень CEFR C1)

Международно признанный стандарт для обучения и работы в англоязычных странах.

Кембриджский английский: знание (CPE)

(Уровень CEFR C2)

экзамен высшего уровня, который показывает, что у человека исключительный английский.

Результаты сообщаются с использованием щитов в качестве показателя того, насколько хорошо кандидат проделал работу в каждой статье (бумага для чтения и письма, бумага для прослушивания и бумага для разговорной речи). Сертификат показывает, сколько щитов получил кандидат на каждую бумагу, при этом для каждой бумаги доступно максимум пять щитов и всего 15 щитов. Результат одного щита (из пяти) для тестовой бумаги означает, что ребенок может значительно улучшить этот навык. Результат пяти щитов (из пяти) для контрольной работы означает, что ребенок хорошо справился с этим навыком и правильно ответил на большинство вопросов.