Как Зеленский нагло врал про катастрофу с Боингом

Вчера в Washington Post вышла статья в которой утверждается, что Зеленский ЗНАЛ истинную причину крушения нашего самолета раньше, чем об этом сообщил Трамп и Трюдо. Журналисты ссылаются на слова секретаря СНБО.
И это абсолютно так и есть — Зеленский ЗНАЛ истинную причину. Знал в деталях и подробностях. Не просто версию экспертов, не просто доклад от специалистов. Он знал по данным объективного контроля. Но играл свою игру…
Почему я так уверенно об этом говорю?
Да просто вот с 2015 года Украина получила доступ к разведданным. Это были архи-архи-сложный переговорный процесс, который вел Петро Порошенко. Изначально доступ дали с недельной задержкой. Потом время задержки сокращали. До 5-ти дней, до 4-х дней, до 3-х дней. И в итоге, в 2018 году, дошли до 24 часов задержки.
Данные настолько точные и полные, что их «слив» мог бы серьезно повредить эффективности работы космической группировки США. Именно поэтому доступ к информации имело только 3 человека в нашей стране. Всего. Только. Трое. Это было требование союзников, которое безоговорочно соблюдалось.
Но 10 января, спустя двое суток после катастрофы, Зеленский пишет пост в Фейсбучике, где обращается к союзникам с просьбой о предоставлении информации.
ШТА? ШТА?!
Они были предоставлены в ночь с 8-го на 9-е число!
Сами американцы сказали, что у них есть данные ОБЪЕКТИВНОГО контроля — скорее всего данные работы спутника в инфракрасном диапазоне. Где есть отметка пусков. Где есть отметка попадания.
Вопрос так и остается без ответа — зачем он врал?
В чем еще он врет?
Юрий Бирюков
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