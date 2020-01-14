Январь 14th, 2020

Как Зеленский нагло врал про катастрофу с Боингом





Вчера в Washington Post вышла статья в которой утверждается, что Зеленский ЗНАЛ истинную причину крушения нашего самолета раньше, чем об этом сообщил Трамп и Трюдо. Журналисты ссылаются на слова секретаря СНБО.



И это абсолютно так и есть — Зеленский ЗНАЛ истинную причину. Знал в деталях и подробностях. Не просто версию экспертов, не просто доклад от специалистов. Он знал по данным объективного контроля. Но играл свою игру…



Почему я так уверенно об этом говорю?



Да просто вот с 2015 года Украина получила доступ к разведданным. Это были архи-архи-сложный переговорный процесс, который вел Петро Порошенко. Изначально доступ дали с недельной задержкой. Потом время задержки сокращали. До 5-ти дней, до 4-х дней, до 3-х дней. И в итоге, в 2018 году, дошли до 24 часов задержки.



Данные настолько точные и полные, что их «слив» мог бы серьезно повредить эффективности работы космической группировки США. Именно поэтому доступ к информации имело только 3 человека в нашей стране. Всего. Только. Трое. Это было требование союзников, которое безоговорочно соблюдалось.







Но 10 января, спустя двое суток после катастрофы, Зеленский пишет пост в Фейсбучике, где обращается к союзникам с просьбой о предоставлении информации.



ШТА? ШТА?!



Они были предоставлены в ночь с 8-го на 9-е число!



Сами американцы сказали, что у них есть данные ОБЪЕКТИВНОГО контроля — скорее всего данные работы спутника в инфракрасном диапазоне. Где есть отметка пусков. Где есть отметка попадания.



Вопрос так и остается без ответа — зачем он врал?



В чем еще он врет?



Юрий Бирюков