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Как Зеленский нагло врал про катастрофу с Боингом



Вчера в Washington Post вышла статья в которой утверждается, что Зеленский ЗНАЛ истинную причину крушения нашего самолета раньше, чем об этом сообщил Трамп и Трюдо. Журналисты ссылаются на слова секретаря СНБО.

И это абсолютно так и есть — Зеленский ЗНАЛ истинную причину. Знал в деталях и подробностях. Не просто версию экспертов, не просто доклад от специалистов. Он знал по данным объективного контроля. Но играл свою игру…

Почему я так уверенно об этом говорю?

Да просто вот с 2015 года Украина получила доступ к разведданным. Это были архи-архи-сложный переговорный процесс, который вел Петро Порошенко. Изначально доступ дали с недельной задержкой. Потом время задержки сокращали. До 5-ти дней, до 4-х дней, до 3-х дней. И в итоге, в 2018 году, дошли до 24 часов задержки.

Данные настолько точные и полные, что их «слив» мог бы серьезно повредить эффективности работы космической группировки США. Именно поэтому доступ к информации имело только 3 человека в нашей стране. Всего. Только. Трое. Это было требование союзников, которое безоговорочно соблюдалось.



Но 10 января, спустя двое суток после катастрофы, Зеленский пишет пост в Фейсбучике, где обращается к союзникам с просьбой о предоставлении информации.

ШТА? ШТА?!

Они были предоставлены в ночь с 8-го на 9-е число!

Сами американцы сказали, что у них есть данные ОБЪЕКТИВНОГО контроля — скорее всего данные работы спутника в инфракрасном диапазоне. Где есть отметка пусков. Где есть отметка попадания.

Вопрос так и остается без ответа — зачем он врал?

В чем еще он врет?

Юрий Бирюков

Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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