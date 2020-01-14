Январь 14th, 2020

Как формируется стоимость имплантации зубов

В первую очередь клиента любой стоматологической клиники интересует соотношение цены и качества предоставляемых услуг, так как именно эти два показателя влияют на формирование общего впечатления от сотрудничества. И если качество в любом случае должно оставаться на уровне и проблема должна устраняться максимально эффективно и быстро, то как оценить непосредственно стоимость услуги и как формируется цена на ту или иную операцию. Сегодня мы поговорим об имплантации зубов – наиболее действующей услуге при восстановлении работоспособности после потери зуба. Вокруг нее сложилось много мифов и сплетен и большинство из них касаются как раз вопроса формирования стоимости услуги.

Честная цена

Если на сайте какой-либо клиники вы увидите привлекательно малую цену, то знайте, что на консультации вам могут озвучить совершенно другую стоимость, так как клиники часто пытаются выдать желаемое за действительное. В таких объявлениях часто указывается не полная стоимость, а только ее часть, например цена за работу или сам имплантат не самого высокого качества.

Для того чтобы иметь представление о стоимости услуги, стоит понимать, как формируется стоимость имплантации зуба и из чего она состоит. Как правило, на окончательную цену влияют:

квалификация специалистов;

диагностические процедуры;

анализы перед имплантацией;

необходимость санации полости рта;

сложность хирургической подготовки (необходимость наращивания челюстной кости);

стоимость коронки;

метод выполнения имплантации.

Данный список дает четкое понимание того, что стоимость зависит от многих факторов и включает не только цену самого имплантата. Благо на рынке существует достаточное количество компаний производителей, которые гарантируют оптимальное соотношение цены и качества, как правило, это корейские и китайские бренды. Чтобы не ошибиться в выборе клиники, предварительно изучите информацию на нескольких сайтах, сравните стоимость услуги со среднерыночной, поинтересуйтесь сотрудничеством с иностранными партнерами и наличием интересующей вас конструкции для вживления.

Особенности процедуры и сроки реабилитации

Каждый пациент сам решает, подходит или не подходит ему тот или иной метод устранения стоматологической проблемы, в том числе через посильность цены услуги. Если имплантация оказалась вам по карману, то выполнить ее гораздо выгоднее, чем аналогичное протезирование, которое хотя и дешевле на первый взгляд, но требует периодической замены протеза. Каждый пациент в данном случае пройдет через определенное количество этапов, начиная от первичной консультации и диагностики, заканчивая реабилитацией. Сама операция занимает около 40 минут – часа, гораздо больше времени занимают подготовительные процедуры. Все это время пациент находится под действием местного анестетика, который исключает риск возникновения неприятных ощущений.

Деньги не будут выброшены на ветер, так как приживается титановый имплантат в 96% случаев, что считается очень высоким показателем, и служит несчетное количество времени, а процесс реабилитации длится до полугода. Первое время пациент может чувствовать дискомфорт и для предотвращения этого врач назначает прием обезболивающих препаратов, ускоряющих процесс заживления. Так что имплантацию можно назвать полностью современной и интересной процедурой, которая эффективно устраняет проблему отсутствия зубов, эстетический недостаток и восстанавливает жевательную функцию челюсти.