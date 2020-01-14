Январь 14th, 2020

Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психиатрической больнице

На днях бывшая солистка группы «ВИА Гра» поделилась с публикой своими печальными новостями.

Алена Винницкая рассказала, как невероятно трудно ей давались все концерты и гастроли. Девушки с известной группы имели тяжелый график и работали сверхурочно. Внезапный спад популярности доказал бедную депрессии. А еще в ее личной жизни начались проблемы, которые привели к разводу с мужем.

«В основном у нас не было отношений, мы работали как лошади, и это нас с Надеждой (еще одной солисткой группы Надежда Мейхер-Грановская) очень сблизило, несмотря на то, что мы были разными. мы становились все ближе друг к другу именно из-за постоянных нервные срывы »

заявила Алена Винницкая

Также, девушка добавила, что такая вещь, как «эмоциональное выгорание» является нормальной среди артистов. И поэтому ее решение отдохнуть, разобраться в своих эмоциях, чувствах и довериться профессионалам она считает вполне целесообразным.

«Я научилась находиться в одиночестве, быть сама с собой. Артисты, даже мирового уровня, очень страдают, когда их жаданисть падает. Многие спиваются, становятся больными людьми, с ними происходят страшные вещи. Уметь быть человеком самодостаточным, принимать себя в любой ситуации таким, какой ты есть, — большое искусство. Это даже больше, чем быть артистом. У меня было много разного … Сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работал не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя. И все равно благодарна судьбе, что так все произошло», — сказала Алена