Январь 14th, 2020

Ди Джей Кволлс признался, что он гей

41-летний американский актер Ди Джей Кволлс, известный по ролям в сериалах «Во все тяжкие» и «Теория большого взрыва», сделал каминг-аут.

Это произошло во время эфира шоу Джима Джефферса, затем Ди Джей подтвердил информацию в своем Twitter-аккаунте.

«Да, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру», -

написал Кволлс.

Отметим, что Ди Джей Кволлс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди них — «Человек в высоком замке», «Нация Z», «Фарго», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых» и «Клиника».