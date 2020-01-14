Январь 14th, 2020

Черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов

Элтону Джону в 1970 году понадобилось всего несколько минут, чтобы написать музыку к композиции Your Song.

Первую рукописную черновик с текстом песни Your Song британского певца Элтона Джона продали на аукционе за 180 000 фунтов стерлингов (более $ 240 000). Об этом накануне сообщило издание Daily Mail.

Текст написан рукой автора Берне Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина Максин Фибельман, которая когда-то вдохновила певца на композицию Tiny Dancer.

Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы написать музыку к композиции, которая в итоге заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.