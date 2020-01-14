Январь 14th, 2020

Американская певица вышла на люди в металлическом корсете на голое тело

Известная американская певица, модель и актриса Зендея пришла на 25-ю церемонию премии The Critics ‘Choice Awards в откровенном наряде

Так, 23-летняя исполнительница появилась на публике в металлическом корсете на голое тело, который был представлен модельером Томом Фордом в сентябре 2019 на показе коллекции весна-лето 2020. Блестящий обтягивающий топ цвета фуксия, отлитый по форме женской груди, частично прикрывал тело модели и крепился на спине специальными ремнями.

Образ Зендеи также был дополнен длинной юбкой соответствующего оттенка и элегантными ювелирными украшениями.

Напомним, в сентябре 2019 Зендея пришла на 30-й юбилейный показ американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг в бюстгальтере из прозрачного материала, черных брюках и серой жилетке на тонких бретельках с предыдущей коллекции Vera Wang.