Январь 13th, 2020

В России залив Белого моря в районе ядерного взрыва закрыли из-за радиации

Двинский залив Белого моря, возле которого в августе 2019 года произошел ядерный взрыв на военном полигоне в Неноксе, закрыли для свободного плавания. Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Западной Арктики.





Фото: Schekinov Alexey Victorovich / Wikimedia



Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки, устройство загорелось. Уничтожены два сотрудника Миннападения РФ и пять сотрудников «Росатома». После происшествия на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска.



Путин заявлял, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.



В конце августа стало известно, что два понтона, которые были задействованы при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, остались в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря без охраны, ограждения или предупредительных знаков. В областной администрации объекты назвали потенциально опасными, однако не уточнили степень опасности и причины.