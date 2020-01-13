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Украинский фильм получил международное признание

посторНа международном престижном кинофестивале Украинский кинолента столичного режиссера «Посторонний» сумела завоевать победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

«Посторонний» покорил Hollywood Blood Horror Festival и поразил международных судей своему сценарию. Об этом сообщили на фейсбуке Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Украинский фильм ужасов Дмитрия Томашпольского покорил Лос-Анджелес и поразил свой своим оригинальным сценарием. К этому кинопроект покорил Колумбию и получил 50% государственного финансирования.

Сюжет: девушки, занимались синхронным плаванием исчезли в бассейне во время своего выступления. Под водой исчезает также одна из пациенток водолечебницы. Эти мистические события имеют связь соследователем, которая  расследует исчезновение  и куклой.

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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