Январь 13th, 2020

Украинский фильм получил международное признание

На международном престижном кинофестивале Украинский кинолента столичного режиссера «Посторонний» сумела завоевать победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

«Посторонний» покорил Hollywood Blood Horror Festival и поразил международных судей своему сценарию. Об этом сообщили на фейсбуке Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Украинский фильм ужасов Дмитрия Томашпольского покорил Лос-Анджелес и поразил свой своим оригинальным сценарием. К этому кинопроект покорил Колумбию и получил 50% государственного финансирования.

Сюжет: девушки, занимались синхронным плаванием исчезли в бассейне во время своего выступления. Под водой исчезает также одна из пациенток водолечебницы. Эти мистические события имеют связь соследователем, которая расследует исчезновение и куклой.