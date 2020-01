Январь 13th, 2020 Топ-5 лучших русских онлайн-казино На сегодняшний день, перспективы развития индустрии онлайн-казино довольно-таки благоприятные. Согласно недавно проведенным исследованиям, рынок азартных развлечений будет только расти. Высококлассные интернет-казино выделяются за счет игорной лицензии, полученной от надежного регулятора. Лицензионные документы гарантируют, что вся деятельность казино находится под юрисдикцией законов конкретной страны, и обеспечивают высокий уровень безопасности. Поэтому игроки могут быть уверены, что их денежные операции и личная информация надлежащим образом защищены. Давайте рассмотрим топ-5 лучших русских онлайн-казино. №5 — Goldfishka Заведение Goldfishka появилось в 2002 году и является одним из старейших и лучших казино на просторах русского интернета. Онлайн-казино владеет действующей лицензией Juliper Ltd of 8A Pitmans Alley (Гибралтар) и соблюдает возрастные ограничения, — эти характеристики и гарантируют надежность данной площадки. А также, аудиторские компании регулярно проводят проверку работы генераторов случайных чисел онлайн-слотов. Игровой ассортимент Goldfishka преимущественно наполнен разработками от английской компании Microgaming, которая гарантирует высокое качество слотов. На данный момент, в казино насчитывается более 500 развлечений. Если вас интересует разнообразие тематики, то вам обязательно понравятся здешние предложения. Чтобы начать играть на реальные деньги, посетителю следует зарегистрироваться, указывая всю необходимую персональную информацию: имя, год рождения, электронную почту, пароль. Пополнить счет в казино возможно несколькими способами: кредитной картой, платежными системами и денежными переводами. Наименьшая сумма вашего депозита и кешаута составляет 350 рублей. Валюты счета: рубли, гривны, доллары, евро, фунты стерлингов. №4 — Futuriti Игровое заведение Futuriti начало свою азартную деятельность на просторах рунета в 2009 году. На официальном сайте указано, что интернет-казино принадлежит компании CyberData N.V., которая зарегистрирована под юрисдикцией Нидерландских Антильских островов. Сайт Futuriti радует отличным интерфейсом, выполненном в приятных зеленых и фиолетовых оттенках. Пользователь может выбирать между такими языками как: русский, английский, польский, греческий, немецкий и турецкий. Структура выполнена таким образом, чтобы посетители могли сразу получить тематическую информацию из специальных разделов: игры, регистрация, акции, поинты, лотерея, поддержка. Все сделано максимально доступно и удобно, чтобы было легко разобраться даже новичкам. Казино Futuriti представляет больше 150 азартных игр, среди которых: онлайн-слоты 2D, игровые автоматы с 3D графикой и анимацией, карточные игры, рулетки, покер и др. В большинстве онлайн-машин разыгрывается джек-пот, который накапливается со ставки каждого игрока. При желании, вы можете играть в слот не пополняя счет и без регистрации. Но делать ставки на реальные средства возможно только после создания учетной записи. №3 — Joy Casino Интернет-казино Joy Casino основалось в 2014 году. И за несколько лет компания стала уверенно занимать лидирующие позиции в списке лучших казино рунета. Функционирование сайта регулируется лицензией, которая была выдана Комиссией по азартным играм Кюрасао. Так что ценители онлайн-игр могут быть уверены в честности игрового заведения. Ассортимент, представленный на сайте казино, славится примерами знаменитых игровых разработчиков, среди которых: NetEnt, Playson, Ainsworth, Microgaming, Genesis Gaming, Play’n GO, Quickspin, 1×2 Gaming, Thunderkick. Каждый посетитель может оценить коллекцию автоматов без пополнения депозита и без прохождения регистрации. Используя специальные фильтры, можно указать несколько нужных параметров и подобрать наиболее подходящую себе игру. Помимо видеослотов, вашему вниманию представляется возможность опробовать live-казино, режим, в котором принимает участие настоящий крупье. Это делает процесс максимально реалистичным и позволяет расслабиться и полностью отдаться игре. Но чтобы начать общение с дилером, вам понадобится выбрать игру на реальные ставки. Валюты счета: рубли, доллары, евро, норвежская крона, шведская крона. Наименьшая сумма, которую разрешается снять — $10, а максимальный размер суммы, которую можно забрать в течение месяца, равняется $100 000. Также, в игровом зале Joy Casino есть возможность играть в бесплатном режиме, который не требует заполнения данных при регистрации и внесения средств на депозит. Такая игра помогает тщательно изучить правила каждого игрового автомата без финансовых рисков. №2 — Play Fortuna Казино Play Fortuna появилось в 2012 году, получив лицензию от игорной комиссии Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). Онлайн-казино посещают в свободное время игроки из различных стран, чаще всего из Украины, России, стран бывшего СНГ. Официальный сайт выделяется сдержанным и приятным оформлением. Задний план оформлен в темных оттенках, а элементы навигационной панели — в жёлтых и зелёных цветах. Сама структура сайта выполнена понятно, и позволяет быстро получить необходимую информацию. Посетителям казино предлагается рассмотреть разделы с коллекцией онлайн-слотов, акциями и промо-предложениями, турнирами, новостями. При необходимости, вы можете получить помощь от службы поддержки игроков. Play Fortuna считается одним из самых лучших казино рунета и работает на высококачественном программном обеспечении: NetEnt, Microgaming, Playson, Rabcat и т.д. Игровые автоматы отличаются красочной стилистикой, интересной тематикой, потрясающем звуковыми эффектами, наличием специальной символики и дополнительных раундов. Интернет-казино ценит постоянных пользователей и предлагает им особые привилегии. Для начала, необходимо заполнить регистрационную форму и указать персональные данные, подтвердить их, а также пополнить депозит. После открытия депозита, есть возможность использовать промокод на поинты. Казино Play Fortuna дарит своим посетителям поощрительные бонусы, которые начисляются за партии, сыгранные на реальные средства. Таким образом, игроки получают прибыль за каждую размещенную ставку. Накопленные поинты обменивают на деньги, либо ими рассчитываются за услуги. №1 — Riobet Сайт Riobet начал вести свою деятельность с 2014 года и на данный момент является лучшим русским онлайн-казино. Игровой клуб работает по лицензии выданной комиссией Кюрасао, что позволяет посетителям быть уверенными в честности заведения. А владельцем выступает организация Riotech N. V., которая основалось в 2015 году, с главным офисом в Шотландии. Riobet сотрудничает с такими разработчиками как: NetEnt, BetSoft, Amatic, Evolution, Microgaming, Ainsworth, Endorphina, Ezugi, Quickspin, Pragmatic Play, ISoftBet, Habanero. Казино предлагает различные виды игровых автоматов, которые распределены по жанрам, популярности и новизне. А также массу вариантов с рулеткой, режим live-casino и ставки на спортивные соревнования. В казино Riobet игроки могут открыть счет в: рублях, гривнах, евро, долларах, биткоинах. Валюту можно изменить, зайдя в личный кабинет, в разделе “Финансы”. Минимальный счет депозита равняется 100 рублям, а лимит вывода — до 15 000 долларов в месяц. Но если у игрока статус VIP, ему позволено вывести до 3 млн. рублей в месяц. VIP-статус присваивается игроку, открывшему депозитов минимум на 10 000 $. Также предлагаем ознакомиться со списком топовых украинских онлайн-казино от обозревателя Casino Review — https://casinoreview.com.ua/ На сайте предствелены казино с рейтингом и есть вся необходимая информация о них: бонусы, программы лояльности, кешбэк и т.д. Желаем вам удачи!

