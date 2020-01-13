Толпы иранцев потребовали отставки аятоллы Хаменеи

В столице Ирана в субботу возобновились акции протеста против действий правительства, которое после трех дней отрицания признало, что силы ПВО 8 января сбили пассажирский лайнер, похоронив 176 человек на борту.Акции памяти жертв, начатая студентами университета имени Амира Кабира, быстро переросла в антиправительственный митинг, на подавление которого были брошены силы полиции, вооруженной дубинками и слезоточивым газом.

Как сообщает Aljazeera, протестующие скандировали лозунги, требуя отставки 30 лет правящего Ираном верховного лидера аятоллы Хаменеи, также руководителей Корпуса стражей исламской революций, ответственных за удар и скрывавших свою вину.

Cкандируя «Отставки недостаточно, нужен суд!», протестующие рвали портреты генерала Касема Солеймани, убитого американским ракетным ударом 3 января.

«Они сделали все, чтобы не убить ни одного американца, когда мстили за Солеймани, и при этом не закрыли аэропорт. Вот так режим относится к иранцам», - заявил Jerusalem Post один из демонстрантов.

Как сообщает Al Arabiya, в числе задержанных у здания Технологического университета им. Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране, оказался посол Великобритании в Тегеране Боб Макэр. После ходатайства дипломатов его отпустили из полицейского участка под обязательство явиться в МИД для дачи показаний в рамках расследования.

По данным государственного иранского агентства Fars, число протестующих «радикалов» не превышало тысячи человек. Несмотря на это, к «отважным и страдающим» иранцам решил обратиться президент США Дональд Трамп.

«Я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», - написал Трамп в Twitter. За ним последовал глава Госдепа Майк Помпео. «Голос иранского народа ясно слышен. Они устали от лжи, коррупции, некомпетентности режима жестокости КСИР под клептократической властью Хаменеи. Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего», - твитнул Помпео.

Предыдущая волна массовых протестов прокатилась по Ирану в ноябре и охватила более 100 городов. Беспорядки спровоцировало двукратное повышение цен на бензин на фоне тяжелого экономического кризиса: из-з санкции, отрезавших Иран от возможности продавать нефть, ВВП страны упал на 7,9%, а инфляция достигла рекорда за 23 года (40%).

По данным Госдепа США, в ходе протестов погибли 1,5 тысячи человек. При подавлении мятежа в Иране на 6 дней отключали интернет.