Январь 13th, 2020

Стала известна дата выхода четвертого сезона сериала «Фарго»

Руководство канала FX использовало визит на зимнй пресс-тур Ассоциации телевизионных критиков, чтобы раскрыть долгожданную дату премьеры четвертого сезона антологии «Фарго».

Криминальная сага вернется в эфир в апреле этого года.

Напомним, что новая глава «Фарго» перенесет зрителей в пятидесятые годы прошлого века, когда в Америке разгорелся конфликт между европейскими мигрантами и местным темнокожим населением, двинувшись на юг через законы о расовой сегрегации. Особенно ярко противостояния проявится в городе Канзас-сити, разделенном между итальянской и афроамериканской мафии.

Создатели сериала воспользовались моментом, чтобы раскрыть имя одной из участниц четвертого сезона. К актерской команде антологии присоединилась Келси Есбиль, знакомая зрителям по образу Моники Даттон в сериале-вестерне «Йеллоустоун». Информация о ее героине хранится в секрете. Известно лишь, что она сыграет ключевую роль в сюжете.

Премьера четвертого сезона «Фарго» состоится 19 апреля.